Zombie night. Festa di Halloween al Villaggio del Fanciullo con premi alle maschere più belle

Dopo il grande successo dell’anno scorso, il Villaggio del Fanciullo propone anche per quest’anno la Festa di Halloween, in programma giovedì 31 ottobre a partire dalle 19,30.

Quest’anno tutti i bambini mascherati potranno partecipare al Concorso più mostruoso della città: le maschere più belle e il gruppo più numeroso vinceranno fantastici premi.

Grandi e piccini sono quindi invitati a trascorrere un’indimenticabile serata a Villagelato, la gelateria artigianale del Villaggio del Fanciullo in via del Pino 102 a Ponte Nuovo: che per l’occasione proporrà il gelato zombie, oltre che buonissimi biscotti artigianali.

Le principali attività che animeranno la serata saranno:

Pesca Magica. Fortuna e mistero caratterizzeranno la pesca magica, con sorprese per tutti i bimbi!

Gelato Zombie. Il gelato terrificante prodotto dai mostri del Villaggio

Gonfiabili della paura. Due grandi gonfiabili, il castello magico e la lingua di drago

TruccaBimbi. Il trucco zombie creato dalla nostra truccatrice

Bar e Ristoro. Caldarroste, crepes, zucchero filato, bevande, gelato, biscotti artigianali.

Ingresso e parcheggio sono gratuiti

Per informazioni: eventi@villaggiofanciullo.org – 393.2021941