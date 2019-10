Commemorazione defunti a Ravenna: potenziamento bus stazione-cimitero e modifiche alla viabilità

In occasione della commemorazione dei defunti, a Ravenna è stato potenziato ed esteso il servizio di autobus che collegherà, in andata e al ritorno, la stazione ferroviaria al cimitero cittadino nelle giornate di venerdì 1 e sabato 2 novembre, con corse ogni 30 minuti.

Le fermate di riferimento per il cimitero si trovano in via Cimitero, nei pressi della chiesa e agli ingressi laterali in via Baiona.

La città di Ravenna è collegata con il Cimitero:

• nella giornata del 1° novembre, tramite le corse della linea festiva 18 (ogni 60 minuti, sia in andata che in ritorno) sulla tratta Borgo Montone / Stazione FS / Villaggio S. Giuseppe / Cimitero (Chiesa);

• nella giornata del 2 novembre, tramite le corse della linea feriale 8 (ogni 30 minuti, sia in andata che in ritorno) sulla tratta Borgo Montone / Cimitero / Enichem. In tale giornata la fermata di riferimento per il Cimitero è quella di Via Cimitero, presso la Chiesa.

Per ulteriori informazioni sugli orari: https://bit.ly/2BROobT

Modifiche alla viabilità, in vigore da domani, giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre:

Cimitero cittadino:

in via Cimitero (nel tratto compreso fra via Fosso Fagiolo e il cimitero monumentale): divieto di sosta permanente con zona rimozione su ambo i lati per tutti i veicoli; senso unico di marcia nel tratto e nella direzione da via delle Industrie a via Fosso Fagiolo eccetto bus, mezzi di soccorso e veicoli con massa a pieno carico superiore a 33 t (nel solo tratto compreso tra l’uscita della Fassa Bortolo lato canale e via Baiona); senso unico di marcia nel tratto e nella direzione dal civico 170 al Forno Crematorio; “corsia preferenziale” riservata a bus, mezzi di soccorso e veicoli con massa a pieno carico superiore a 33 t (nel solo tratto compreso tra l’uscita della Fassa Bortolo lato canale e via Baiona), nel tratto e nella direzione da via Fosso Fagiolo a via Delle Industrie;

stradello dal Forno Crematorio alla rotonda di via Baiona (ex Enichem): senso unico di marcia nel tratto e nella direzione dal Forno Crematorio alla rotonda di via Baiona (ex Enichem);

area antistante la chiesa: divieto di sosta permanente con zona rimozione per tutti i veicoli;

via Fosso Fagiolo: divieto di sosta permanente con zona rimozione su ambo i lati per tutti i veicoli.

Cimitero di Marina di Ravenna: nello stradello di accesso al cimitero (nel tratto compreso fra via Menotti e il cimitero): senso unico di marcia nel tratto e nella direzione da via Menotti al cimitero, con uscita in via del Marchesato tramite lo stradello laterale al cimitero sul quale sarà istituito il senso unico di marcia in direzione di via del Marchesato.

Cimitero di Mezzano: in via Carrarone Chiesa (nel tratto compreso fra la SS. 16 Adriatica e via Canale Guiccioli): senso unico di marcia nel tratto e nella direzione dalla SS. 16 Adriatica a via Canale Guiccioli; via Canale Guiccioli (nel tratto compreso fra via Carrarone Chiesa e via Zuccherificio): senso unico di marcia nel tratto e nella direzione da via Carrarone Chiesa a via Zuccherificio.

Cimitero di Campiano: in via Arrigoni senso unico di marcia nel tratto e nella direzione da via Morri a via Petrosa e divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli sul lato opposto a quello del cimitero dalle 8 alle 18.