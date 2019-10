Ravenna. Inaugurata lungo Via Canale Molinetto la colonnina SOS bici, in ricordo di Ivo Montanari

Venerdì 25 ottobre alle ore 17.00 è stata formalizzata la consegna al Comune di Ravenna e l’inaugurazione della colonnina SOS per il gonfiaggio e la riparazione delle bici donata da Fiab alla cittadinanza in ricordo del proprio socio Ivo Montanari.

La cerimonia di consegna, alla presenza dell’Assessore ai LL.PP., Mobilità e Sport del Comune di Ravenna Roberto Fagnani e dei Responsabili di Fiab, è avvenuta accanto alla fontanella lungo la Via Canale Molinetto, ove Fiab ha suggerito fosse installata, trattandosi di un percorso che Ivo amava e lungo il quale, come si ricorderà, è stato colto dal malore che gli è stato fatale.