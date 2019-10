A Bagnacavallo completati i test d’ingresso dei corsi di italiano per stranieri

Hanno preso il via lunedì 28 ottobre 2019 con l’accoglienza, l’illustrazione delle attività e la compilazione dei test d’ingresso i corsi gratuiti di lingua italiana per stranieri organizzati dall’associazione Coordinamento per la Pace di Bagnacavallo e dal Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Ravenna.

Le iscrizioni restano comunque aperte: gli interessati sono invitati a contattare lo Sportello socio-educativo del Comune, al primo piano di Palazzo Vecchio, in piazza della Libertà 5 (0545 280866).

I corsi, che si svolgono presso la scuola media di Bagnacavallo, con ingresso dal vialetto di via Cavour 3, sono articolati su più livelli: prima alfabetizzazione, livello base, livelli più avanzati.

Sono in programma inoltre lezioni di cultura civica e lezioni speciali con visite guidate nei luoghi più significativi della città. Sono previste due sere di lezione la settimana, il lunedì e il mercoledì. I corsi sono organizzati in collaborazione con il Comune e la Biblioteca Taroni, l’associazione interculturale Jam Salam e l’Istituto Comprensivo Berti.