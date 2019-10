Unione della Bassa Romagna. Festa di Ognissanti, uffici comunali chiusi sabato 2 novembre

In occasione delle Festività di Ognissanti, gli Uffici dei Comuni e dell’Unione della Bassa Romagna resteranno chiusi al pubblico nella giornata di sabato 2 novembre 2019. L’Ufficio Informazione turistica dell’Unione, con sede in Piazza della Libertà 13 a Bagnacavallo, resterà aperto col consueto orario (9:30 – 12:30 / 14:30 – 17:30). Per tutti i Comuni resta attivo il numero verde del Corpo Unico della Polizia Locale 800 072525.