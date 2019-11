“Sapori della solidarietà”: sfida ai fornelli tra primari dell’ospedale di Ravenna e giornalisti delle testate locali

È fissata per martedì 12 novembre alle ore 19:45 presso il Ristorante Molinetto (via Sinistra Canale Molinetto, 139/B a Punta Marina) la grande sfida ai fornelli “Sapori della solidarietà”, organizzata per raccogliere fondi a favore dei progetti di Cittadinanza Onlus (www.cittadinanza.org) in collaborazione con Slow Food Ravenna. Cittadinanza è un’associazione presieduta dall’imprenditore riminese Maurizio Focchi, che dal 1999 sviluppa progetti di cooperazione allo sviluppo per persone con disabilità e gravi disturbi psichici che vivono in condizioni di povertà nei paesi a medio e basso reddito.

Il format scelto per la serata è una grande sfida ai fornelli tra due squadre di professionisti che si improvviseranno cuochi per una buona causa. Ad affrontarsi in cucina, medici e giornalisti del territorio ravennate. Nella squadra dei medici saranno presenti tanti tra i primari dell’ospedale di Ravenna: Dr. Paolo Tarlazzi (direttore presidio ospedaliero), Dr. Paolo Bassi (direttore malattie infettive), Dr. Andrea Buscaroli (direttore nefrologia e dialisi), Dr. Pietro Querzani (direttore neurologia), Dott.ssa Donata Dal Monte (direttrice medicina legale Ausl Romagna), Dott.ssa Maria Teresa Minguzzi (responsabile radiologia d’urgenza), Dott.ssa Cinzia Lotta (direttrice medicina riabilitativa), Dr. Omero Triossi (direttore gastroenterologia), Dr. Paolo Di Bartolo (direttore diabetologia), Dr. Marco Domenicali (direttore medicina interna), Dr. Maurizio Fusari (direttore anestesia e rianimazione).

La squadra sfidante sarà invece quella composta di altrettanti giornalisti delle principali testate della Romagna: Nevio Ronconi (Direttore responsabile Ravennanotizie), Roberta Bezzi (redattrice del Resto del Carlino Ravenna), Laura Giorgi (redattrice del Corriere Romagna), Fausto Piazza (direttore editoriale Reclam srl), Alessandro Bongarzone (giornalista freelance), Fabrizio Zani (fotoreporter freelance), Federica Ferruzzi (redattrice del Setteserequi e collaboratrice di Teleromagna), Elena Nencini (redattrice del Setteserequi e collaboratrice di Teleromagna) e Silvia Manzani (redattrice del Setteserequi e collaboratrice di Teleromagna).

A contribuire alla buona riuscita dell’evento anche Serigrafia Pubblicità Silvani, che donerà i grembiuli per gli sfidanti. Il ricavato della cena andrà a sostenere il centro Paolo’s Home della baraccopoli di Kibera (Nairobi, Kenya) che offre riabilitazione e assistenza a bambini con gravi disabilità e disturbi neurologici. La serata sarà un’occasione per presentare obiettivi e risultati del centro e in particolare delle attività realizzate grazie al contributo della Regione Emilia Romagna all’interno del progetto DESK (CUP E47B18000110009).

La cena è a offerta libera con il contributo minimo di 30 euro, 15 euro per bambini e ragazzi fino ai 13 anni. Per info e prenotazioni: info@cittadinanza.org / 342 5695222 / 334 8444077.