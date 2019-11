Barriere Architettoniche: il M5S Cervia chiede intervento risolutorio del Comune

“Cervia senza barriere” è il titolo che il M5S ha scelto per un ordine del giorno che verrà presentato nel prossimo Consiglio comunale, nel quale i pentastellati chiedono d’impegnare la Giunta verso una soluzione concreta e definitiva sulla questione delle barriere architettoniche.

Nel comunicato si legge quanto segue: “Per una Città come la nostra, votata al turismo e attenta alla qualità della vita dei propri cittadini, crediamo sia arrivato il momento di affrontare questa problematica con proposte serie e concrete, che potrebbero migliorare la vita di tante persone.

All’interno dell’ordine del giorno, chiediamo che vengano redatti una mappatura e un piano d’intervento mirato per eliminare le carenze strutturali di edifici di pubblico interesse, strade e, soprattutto, marciapiedi.

Un asfalto decente e rampe d’accesso sono un requisito necessario per garantire la percorribilità anche a persone su sedia a rotelle.

Chiediamo che venga severamente vietata l’occupazione selvaggia di marciapiedi da parte di attività, attraverso sedie e tavolini, laddove ne rendano impossibile la fruibilità ai passanti.

Chiediamo, inoltre, la costituzione di tavoli periodici di confronto tra assessori di riferimento e cittadinanza, nei consigli di zona, per studiare insieme le necessità riguardo questa tematica, quartiere per quartiere e un confronto tra amministrazione e aziende del trasporto pubblico per valutare un incremento del servizio.

Siamo aperti, come sempre, al sereno confronto con le altre forze politiche, al fine di ricevere il sostegno di tutti su una questione così importante”.