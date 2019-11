Cotignola. Le 101 primavere di nonna Vittoria

Sabato 2 novembre Ermenegilda Mattioli, detta Vittoria, ha compiuto 101 anni. La signora ha festeggiato a Cotignola insieme alla sua famiglia. Per l’occasione il vicesindaco di Cotignola Pier Luca Baldini le ha fatto visita per portarle gli auguri dell’Amministrazione comunale e un omaggio floreale.

Vittoria Mattioli è nata il 2 novembre 1918 e abita a Cotignola, dove ha sempre vissuto e dove è conosciutissima. Vittoria passa la gran parte della sua giornata in casa, accudita dalle figlie e da Alina, la badante. Non le sono mai venuti meno la lucidità e il carattere, da sempre determinato e tenace: forse questo è il segreto di tanta longevità.