Il Nido comunale di Russi spegne 40 candeline

Quest’anno il Nido comunale di Russi A.P. Babini compie 40 anni. Per l’occasione, sabato 9 novembre 2019, si terrà una giornata speciale dedicata al Nido per festeggiare il traguardo raggiunto, con il Nido che resterà aperto dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30.

I genitori potranno visitare gli spazi insieme al personale educativo e gli operatori del servizio che risponderanno a richieste sugli aspetti pedagogici e organizzativi. Inoltre, alle 10.30 e alle ore 16.30, sono in programma letture animate per tutti i bambini in età 0-6. L’invito è aperto anche agli ex iscritti che potranno fare un tuffo nel passato, e a tutta la cittadinanza interessata.

Si ricorda che dal 2 al 30 novembre sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020, per quest’anno scolastico il Comune, in adesione alla misura sperimentale “Al Nido con la Regione”, ha deciso di dimezzare le rette per le famiglie con isee inferiore a euro 26mila e azzerare le tariffe per i nuclei con attestazione inferiore a euro 4.500.