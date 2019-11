Il comitato cittadino Lidi Nord si riunisce a Porto Corsini il 7 novembre

Il consiglio direttivo del comitato cittadino Lidi Nord segnala che la riunione del Comitato cittadino organizzata per il 7 novembre si terrà a Porto Corsini.

Si tratta di un adempimento previsto dallo statuto e dai regolamenti comunali cui il comitato tiene a fare riferimento; “al tempo stesso diventerà l’occasione per confrontarci con i rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Ravenna” asseriscono quelli del comitato cittadino Lidi Nord: “vogliamo ringraziare l’Amministrazione che sarà rappresentata dall’assessore al turismo Giacomo Costantini, dall’assessore all’ambiente Gianandrea Baroncini e dall’assessore ai lavori pubblici Roberto Fagnani. Sarà ovviamente presente la presidente del consiglio territoriale del mare Roberta Mingozzi”.

“In una città piena di eventi e manifestazioni proprio in questo periodo è per noi importante potere contare sulla presenza di persone con cui confrontarci e fare il punto della situazione sui programmi di sviluppo turistico di riqualificazione ambientale e strutturale dei tre lidi nord. Gli argomenti non mancheranno di certo. Riqualificazione strade e marciapiedi, messa in sicurezza della pialassa, sviluppo o decadimento dello scalo crociere, rilancio del turismo balneare, sono solo alcuni degli argomenti che stanno a cuore ai cittadini che invitiamo a partecipare numerosi. Siamo sicuri che sarà una serata molto interessante e produttiva” conclude il comitato.