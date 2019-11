“A Trebb”: alla Biblioteca Maria Goia si parla di “Cervia com’era”

L’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia invita i cittadini a trascorrere un pomeriggio alternativo e divertente in cui ripercorrere la storia di Cervia, giovedì 7 novembre ore 17,30 in biblioteca, con particolare riferimento agli eventi quotidiani: “Daremo vita ad un vero e proprio trebbo, un luogo di condivisione di storie e di ricordi di un tempo passato, lontano da TV e telefonini, un’epoca che riuniva le famiglie e la comunità nella stalla, in una casa o al lavatoio. Era questo il momento da dedicare al racconto, alle notizie vere o presunte; l’occasione per parlare di politica o semplicemente per scherzare”.

Protagonisti dell’incontro saranno Gabriele Armuzzi e Enzio Strada, già autore di numerosi volumi sulla storia di Cervia, tra cui “Cervia; spigolature, curiosità, inediti (dal 1500 al 1945)” e “Cervia: altre spigolature, altre curiosità, altri inediti”, il secondo volume uscito nel 2018.

L’evento vuole offrire un’opportunità per conoscere la storia della città e dei suoi abitanti vista in quella dimensione realistica e di tutti i giorni, che raramente si incontra sui libri, ma soprattutto vuole essere un’opportunità per chi vorrà, di partecipare attivamente con le proprie memorie, ricordi ed episodi da condividere.

La partecipazione è gratuita. Per informazioni: IAT Cervia, tel. +39 0544 974400.