La “Magia dei suoni e delle parole”: a Russi arrivano i laboratori in Biblioteca

A partire dal 7 novembre, per un giovedì al mese, presso la Biblioteca Comunale di Russi in via Godo Vecchia 10, avrà luogo la rassegna di laboratori “Magia dei suoni e delle parole”, condotta da Mara Luzietti (musicoterapeuta) e rivolti a bambini da 10 a 36 mesi. La prenotazione è obbligatoria (posti limitati).

I prossimi incontri, sempre dalle ore 17.15 alle ore 18.15, si svolgeranno:

– giovedì 12 dicembre 2019

– giovedì 16 gennaio 2020

– giovedì 13 febbraio 2020

– giovedì 12 marzo 2020

– giovedì 16 aprile 2020

– giovedì 7 maggio 2020

Per informazioni:

Biblioteca Comunale di Russi, Tel. 0544 587640