Nuova iniziativa del Pedale Azzurro Rinascita: un Corso di Ciclismo al coperto per i bimbi delle delle scuole elementari

Il Pedale Azzurro Rinascita continua nella sua opera di promozione dello sport del ciclismo, grazie alla tenso-struttura di Fornace Zarattini da quest’anno saranno organizzati dei corsi di Ciclismo al coperto.

L’attività svolta dalla società che si esplica principalmente dalla primavera a tutto il mese di ottobre, avrà una propaggine anche invernale.

Il sabato pomeriggio, dalle 15.30 alle 16.30 tutti le bambine e i bambini delle scuole elementari potranno partecipare al corso di ciclismo di primo livello.

Cosa occorre:

essere accompagnato da un genitore o da persona delegata

essere in tenuta sportiva con scarpe da ginnastica

portare il proprio casco protettivo (chi ne fosse sprovvisto sarà fornito dalla nostra società)

essere in possesso del librettino verde per l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica

le biciclette verranno messe a disposizione dalla società.

L’Open Day si terrà sabato pomeriggio 9 novembre dalle 15.30 alle 16.30 a Fornace Zarattini, Via Mon. G. Fabbri, 4.

A tutti i partecipanti sarà data l’opportunità di una lezione gratuita.

Per informazioni

tel. 368.3219646 (Sig. Paolo Giambianchi) e-mail ped.azzurrorinascita@libero.it