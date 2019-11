Al Centro di Cultura Islamico di Faenza Fratel Ignazio De Francesco parla di fratellanza

Venerdì 8 novembre alle ore 20.45, presso il Centro di Cultura Islamica di via Galvani, 84/3, a Faenza, secondo appuntamento del Festival itinerante del dialogo interculturale e interreligioso. Fratel Ignazio De Francesco monaco della Piccola Famiglia dell’Annunziata, la comunità fondata da Giuseppe Dossetti a Montesole (Marzabotto), svilupperà il tema “Non c’è futuro senza fratellanza e solidarietà”. Introdurrà Enrico Bertoni, direttore del Museo Interreligioso di Bertinoro.

Ignazio De Francesco collabora con il Gruppo Islam dell’Ufficio nazionale ecumenismo e dialogo interreligioso-Cei ed è delegato per il dialogo della Chiesa di Bologna. Nel 2013 ha conseguito il dottorato presso il Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica (PISAI) di Roma. Ha scritto libri sulla letteratura cristiana antica e sulle fonti ascetiche islamiche. La sua esperienza con i detenuti musulmani è descritta nel film di Marco Santarelli “Dustur” (2015) e in “Leila della tempesta” (2016). In “Allah. Cosa si insegna, come si vive” (2019) ha analizzato le modalità di insegnamento e predicazione della teologia islamica nelle scuole, nelle moschee e nei libri scolastici di religione.