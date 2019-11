Alla biblioteca Taroni di Bagnacavallo “Gioca che ti passa!”

In occasione della Settimana internazionale del gioco, lanciata dall’American Library Association e promossa nel nostro Paese dall’Associazione italiana biblioteche, sabato 9 novembre a partire dalle 10 si terrà alla Biblioteca comunale Taroni di Bagnacavallo Gioca che ti passa!, una mattinata all’insegna del gioco e del divertimento per bambini, ragazzi e adulti dagli 8 anni in su.

Ci saranno presentazioni e prove di giochi da tavolo e di società a cura della Compagnia del dado e incursioni di lettura con i lettori volontari dell’associazione Comunicando. L’iniziativa è gratuita. La prenotazione è gradita contattando la biblioteca.