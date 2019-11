Bagnacavallo: ‘Volti di donna’ in mostra a Bottega Matteotti

Volti di donna è la mostra personale di Alice Davidi, in arte Alis, in programma presso la Vetrina di Bottega Matteotti a Bagnacavallo fino all’1 dicembre. «Da quando sono bambina – spiega l’artista – mi racconto attraverso il disegno, sempre volti, sempre femminili. Donne che avrei voluto essere, che non sarei mai stata, o semplicemente donne che non potevano emergere in altro modo. Anno dopo anno qualcosa cambia e i volti si accumulano, raccontandomi lati di me che ancora non conosco. Le arti visive sono sempre state il punto di contatto tra me e il mondo esteriore.»

Bottega Matteotti è in via Matteotti 26.

Volti di donna fa parte di Bottega Matteotti: Arte in vetrina, spazio espositivo permanente curato da Andrea Tampieri, artista e insegnante di discipline artistiche di Bagnacavallo. Le mostre sono curate dall’associazione culturale Controsenso in collaborazione con Bottega Matteotti, con il patrocinio del Comune.