“Costruiamo ponti non muri”: sit in delle Donne in Nero di Ravenna nell’anniversario della caduta del muro di Berlino

Sabato 9 novembre, Giornata Globale per un mondo senza muri, le Donne in Nero di Ravenna organizzano un sit in via Cavour, sul sagrato della chiesa di San Domenico, dalle 17 alle 18.

Questo il testo dell’appello condiviso dalle Donne in Nero: “L’8 novembre 1989 cadeva il muro di Berlino. Alla fine della seconda guerra mondiale i muri erano 7, oggi più di 70. Dal muro dell’apartheid israeliano sulla terra palestinese al muro della vergogna degli USA al confine con il Messico oggi i muri e le barriere fortificate lacerano le terre e le vite delle persone in tutti i continenti. Nel trentesimo anniversario della caduta del muro di Berlino diciamo basta ai muri fisici e invisibili della paura che alimentano razzismo, ingiustizie, violenza in nome di un’illusoria sicurezza”.

L’iniziativa è partita da decine di associazioni palestinesi e messicane e si è diffusa nel mondo. https://www.stopthewall.org/2017/06/19/november-9-global-day-action-world-without-walls In Italia aderiscono: rete nazionale Donne in Nero, Rete della Pace, Gruppo Abele, Tavola della Pace.