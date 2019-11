Delitto d’onore a Ravenna. Alla biblioteca di Lugo il libro sul caso Cagnoni

Venerdì 8 novembre nella sala Codazzi della biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo viene presentato, alle 17.30, il libro di Laura Gambi e Laura Orlandini Delitto d’onore a Ravenna. Il caso Cagnoni (Edizioni Pendragon, 2019).

Il libro racconta il caso dell’omicidio di Giulia Ballestri, moglie del noto dermatologo Matteo Cagnoni e madre di tre figli, avvenuto il 16 settembre 2016.

Laura Gambi, scrittrice ravennate, si occupa di promozione culturale, mentre Laura Orlandini, nata a Fusignano, è ricercatrice presso l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Ravenna e provincia. Dialoga con le autrici Giuseppina Dessy, presidente dell’associazione Demetra – Donne in aiuto.

L’incontro fa parte della rassegna di presentazioni di libri “Donne e violenza. Storie a confronto”, dedicata alle donne vittime di violenza. Gli appuntamenti sono promossi dalla biblioteca comunale e dall’associazione Demetra – Donne in aiuto.

L’associazione Demetra-donne in aiuto opera a Lugo dal 2005, dove svolge la propria attività a sostegno delle donne che subiscono maltrattamenti con servizi di accoglienza, consulenze legali e psicologiche, con progetti a supporto della genitorialità e dell’autonomia economica. Demetra fa parte del Coordinamento regionale dei centri antiviolenza e di D.i.Re., la rete nazionale.

Per ulteriori informazioni scrivere a trisi@comune.lugo.ra.it o a demetradonneinaiuto@virgilio.it.