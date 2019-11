Dopo IGinGini, riapre anche l’Onix Club all’Ex Museo dell’Arredo: “Sarà un’esperienza unica”

Dopo la riapertura di questa sera, venerdì 8 novembre, de IGinGini Disco Lounge, locale del centro storico di Ravenna a pochi passi da Piazza Kennedy, sabato 16 novembre si terrà anche

“la grande riapertura” dell’Onyx Club, la discoteca situata nell’Ex Museo dell’Arredo Contemporaneo sulla via S.Vitale, che ha deciso di “rinnovare il proprio volto e i propri interni, secondo elevati standard di qualità, per dare vita a un’esperienza di divertimento unica, sicura, tutta da scoprire!” Il Nuovo Onyx in 4 aggettivi? Per i gestori sarà “Innovativo, Misterioso, Emozionante, Artistico”. Che dire… siamo curiosi!

Info: https://www.facebook.com/events/705808019895709/