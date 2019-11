Esce antologia su storie di vita delle persone fibromialgiche: casi anche in provincia di Ravenna

“Fibromialgia. Storie di vite segnate “, è un’antologia composta da racconti scritti da persone colpite dalla sindrome fibro-mialgica o da persone vicine ad un proprio caro che soffre di questa sindrome. Tra i racconti di vita anche quelli di malati che vivono in provincia di Ravenna. L’introduzione del volume è della Dott.ssa Maria Tiziana R. Maricchiolo.

Si tratta di una raccolta di testimonianze di uomini e donne fibromialgici, che hanno voluto – attraverso la partecipazione al concorso della casa editrice calabrese Apollo Edizioni – contribuire nel loro piccolo a diffondere quanto più possibile informazioni su una malattia che colpisce quasi due milioni di persone in Italia (anche nella nostra provincia e regione), ma nonostante questo, non è ancora stata riconosciuta nei L.E.A. e da molti viene ignorata. Non si tratta quindi di un volume di medicina, ma di testimonianze che parlano di come vivono la malattia coloro che ne sono affetti e delle ricadute che la stessa ha nella loro vita sociale, lavorativa e coniugale.

Oltre a sensibilizzare su questo problema, parte del ricavato delle vendite di “Fibromialgia. Storie di vite segnate” sarà devoluto all’AISF Onlus (Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica), che da anni è impegnata a far riconoscere questa malattia e maggiori tutele per chi soffre di fibromialgia. Il volume può essere prenotato online alla casa editrice Apollo Edizioni:

sito web: https://www.apolloedizioni.it/

pagina Facebook https://www.facebook.com/pg/ApolloEdizioni/about/?ref=page_internal).

La sindrome fibro-mialgica, più comunemente chiamata fibromialgia, è inserita all’interno di quelle malattie che si contraddistinguono per il loro dolore continuo e cronico. Negli ultimi anni, questo disturbo ha iniziato ad essere trattato nei corsi di laurea e nelle scuole di specializzazione, arrivando così ad essere gestito dalla maggior parte delle persone che ne soffrono.

Appartenente alla Collana Vite Segnate della casa editrice Apollo Edizioni, questo libro si aggiunge al primo volume “Endometriosi, Storie ordinarie di donne straordinarie”, che ha trattato appunto l’endometriosi, un’altra malattia cronica e invalidante che colpisce circa 3 milioni di donne in Italia. Nonostante sia stata inserita nei L.E.A. molti sono ancora poco informati o disinformati e le tutele nel mondo del lavoro altrettanto carenti. Anche in questo caso, acquistando una copia del libro, parte del ricavato va alla ricerca per l’endometriosi.