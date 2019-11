Sabato 9 novembre Massa Lombarda celebra la Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate.

PROGRAMMA

Dalle 9.15 sono previsti il ritrovo presso il Cimitero comunale e la deposizione della corona al monumento “Caduti di tutte le guerre”. Alle 9.30 in piazza Matteotti si svolgerà l’Alzabandiera, seguita dal corteo e dalla deposizione della corona al Monumento ai Caduti in piazza Ricci. Alle 10 viene celebrata la Messa nella Chiesa della Conversione di San Paolo con, a seguire, il corteo e la deposizione della corona al Monumento dei caduti. Infine, alle 11.10 in piazza Matteotti sono previsti gli interventi celebrativi, alla presenza di autorità civili, militari e religiose. Per l’occasione interverranno il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi, il capogruppo dell’Associazione nazionale alpini di Massa Lombarda Umberto Marani, il vicepresidente Ana Bolognese Romagnola Mario Amadei e il presidente Anpi Massa Lombarda Mauro Remondini A seguire onori ai Caduti, con deposizione corona alla lapide in piazza Matteotti.

Tutta la cittadinanza è invitata.