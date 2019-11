Ravenna partecipa all’urbanistica generale: al 3° laboratorio si parla di ‘città pubblica’

Sabato 9 novembre si terrà il terzo ed ultimo laboratorio di urbanistica partecipata, organizzato dal Comune di Ravenna e gestito dalla cooperativa sociale Villaggio Globale, nell’ambito della seconda fase del percorso partecipativo Ravenna partecipa all’urbanistica generale.

Il laboratorio si terrà dalle 10.15 alle 17 nella sala del Centro sociale polivalente S. Morigi di Ravenna, in viale Gramsci 27.

Si affronterà il tema della città pubblica: servizi e dotazioni nei paesi del forese e nel centro urbano, ossia tutte quelle risorse di interesse pubblico che compongono una città e che devono essere curate e tutelate per il benessere delle comunità. La formazione del laboratorio è curata in collaborazione con l’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori della provincia di Ravenna ed è incentrata sui processi di rigenerazione urbana; si parlerà anche di riusi temporanei del territorio con un intervento a cura del Servizio qualità urbana e politiche abitative della Regione Emilia-Romagna e dei patti di collaborazione dei beni comuni a cura di CittAttiva.

Il laboratorio avrà l’obiettivo di comprendere in quali casi la città pubblica non risponde più alle esigenze del territorio e delle sue comunità e al tempo stesso indagherà sulla presenza di spazi pubblici o privati non utilizzati, che possono essere riqualificati. Infatti, il cardine della rigenerazione urbana non riguarda solo la ristrutturazione di un edificio, bensì parte dalla rilettura dei bisogni del territorio e dalla progettazione di funzioni e servizi della città pubblica. In tal modo, la rigenerazione urbana è reale e porta ad un miglioramento concreto del benessere delle comunità locali. Al termine del laboratorio, quindi, si cercherà di far convergere e ricongiungere questi due aspetti della rigenerazione, la ricerca di spazio e la progettazione di nuove attività, al fine di comprendere come i vuoti urbani oggi presenti sul territorio di Ravenna, possano diventare incubatori di processi di cambiamento e luoghi di amministrazione condivisa della città pubblica.

È gradita l’iscrizione, al fine di preparare il pranzo per tutti i partecipanti, registrandosi all’ evento a questo link http://bit.ly/2riSoQA, oppure mandando una e-mail all’indirizzo ravennapug@comune.ra.it

PROGRAMMA

10.15 Accoglienza

10.30 Apertura dell’incontro e presentazione della giornata

10.40 Intervento di Valentina Morigi, assessora alla Partecipazione e ai servizi sociali

11.00 Introduzione alla “Città pubblica” a cura dell’architetto Piera Nobili

11.30 Rigenerazione urbana e esempi concreti a cura dell’architetto Ardia Merzetti

12.00 Strumenti per attivare processi di rigenerazione urbana: Riusi temporanei a cura del Servizio qualità urbana e politiche abitative della Regione Emilia-Romagna. Patti di collaborazione per i beni comuni a cura di CittAttiva

13.00 Pranzo equo e solidale offerto

14.00 Presentazione dei casi-studio

14.30 Laboratorio per tavoli tematici su differenti casi studio

16.00 Condivisione dei lavori

17.00 Conclusioni