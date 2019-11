Una Basilica di San Vitale fatta con 130mila Lego? Ci ha pensato l’artista Luca Petraglia – VIDEO

It’s time to show my last masterpiece: the Basilica of San Vitale in Ravenna. I wait for you at the museum Del Mar in Ravenna on 15, 16 and 17 November for the first exhibition. #lego #legoart #legoarchitecture #architecture #architettura #arte #art #mosaici #mosaics #details #legomoc #legobricks #instalego #legoquickreview #ravenna #legomoc