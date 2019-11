Ravenna, penultima escursione di “Sentieri e Sapori” alla scoperta dei colori d’autunno

Prosegue con successo “Sentieri e Sapori” la serie di itinerari che fanno conoscere il territorio con la lentezza e la bellezza tipica del trekking. Mete delle escursioni sono gli agriturismi della zona, che propongono ai partecipanti pranzi speciali preparati con i loro prodotti. L’obiettivo non è solo quello di fare una “bella iniziativa” isolata ma di promuovere in maniera sostenibile ed efficace il turismo in quell’area.

L’escursione di domenica 10 novembre sarà anche l’occasione per ammirare il foliage tipico delle colline romagnole in questo periodo, un fenomeno autunnale che affascina con i colori tipici della stagione in cui cadono le foglie: tutte le mille sfumature dell’arancio, del giallo, dell’ocra e della terra bruciata. La passeggiata si svolgerà nel luogo simbolo della Liberazione delle valli del Senio e del Santerno, Monte Battaglia che, con la sua torre e il monumento ai caduti, ricorda le lotte partigiane e degli alleati contro i tedeschi.

Ritrovo e iscrizioni alle ore 8.30 presso l’agriturismo “Il Casolare di Manuela”, via Cortine 4 a Casola Valsenio. Tel. 0546 75068 – ilcasolaredimanuela@gmail.com. Al rientro, pranzo (per chi lo desidera) sempre presso l’agriturismo “Il Casolare di Manuela”.

Il dépliant con il programma completo delle escursioni è consultabile sul sito della CNA di Ravenna. Inoltre, per informazioni e comunicazioni sulle singole escursioni consigliamo di visitare la pagina FB di Sentieri e Sapori oltre alla pagina FB di CNA Ravenna.