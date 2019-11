Inaugurata la nuova sede di Altromercato a Russi

Sabato 9 novembre 2019, alle 16 in Corso Farini 84 a Russi, è stata inaugurata la nuova sede di Altromercato, bottega del commercio equo e solidale. La nuova bottega del mondo di Russi, trasferitasi di poche decine di metri rispetto alla precedente sede (che era sempre in Corso Farini), oltre ad offrire la consueta varietà di prodotti all’insegna della solidarietà internazionale, si distingue in particolar modo per la vendita di abbigliamento riguardante il mondo scout (Scout Coop). All’inaugurazione di sabato sono accorsi tanti curiosi che hanno assaggiato la merenda offerta ai partecipanti.