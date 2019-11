Ravenna, da Via Baiona alla Tomba di Dante, protagonista del video di Renato Zero “La Vetrina”

Da una decina di giorni è uscito il video clip ufficiale de “La Vetrina” di Renato Zero, secondo singolo estratto dall’album di inediti “Zero il Folle”.

Girato a Ravenna ad inizio settembre 2019, dal regista Stefano Salvati e prodotto per Daimon Film, il video è stato mostrato in anteprima ad Imaginaction, Festival Internazionale del Videoclip Musicale.

Forse in molti avranno già visto il video e si saranno divertiti a cercare di capire esattamente quali siano i luoghi dove sono state girate le riprese.