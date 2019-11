Simona Stranieri, prima donna nominata consigliere dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia Ravenna

Fino agli anni ’90 era un bastione del conservatorismo maschile: tra i suoi soci e classe dirigenziale non figurava una sola donna. Ora, tuttavia, per la prima volta nei suoi 87 anni di storia, in Associazione Nazionale Marinai d’Italia /Ravenna, hanno nominato una donna come Consigliere in Consiglio Direttivo: Simona Stranieri, 42 anni, cresciuta nel ramo del settore nautico.

Si aggiudica questo primato sia a livello territoriale ma anche Nazionale, essendo la prima donna ad avere un’ incarico in A.N.M.I..L’arrivo di una donna in establishment dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia /Ravenna apporta un forte cambiamento nel passaggio generazionale ,finora nel consiglio di amministrazione non c’era una sola donna su sette Consiglieri.

“Penso che una donna faccia la differenza in un’associazione”, dice Simona Stranieri. “Penso che sia un bene avere diversità alla direzione di un management, penso che la diversità aiuti a prendere decisioni migliori”. Per parte sua, come consiglio alle donne, suggerisce che lavorare duramente non basta, purtroppo: “Bisogna occuparsi anche della propria immagine, dell’esposizione pubblica e perfino dello small talk”, le chiacchiere che si fanno a fine riunione. Le donne in genere quando una riunione finisce se ne vanno via subito e tornano a buttarsi su tutte le cose che hanno da fare, osserva, mentre gli uomini restano lì a scambiare due parole del più e del meno e anche questo aiuta a fare carriera. La sua filosofia manageriale? “Far chiudere il becco alla gente che sbraita per permettere agli altri di dare il proprio contributo”.

