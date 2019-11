Treni, sei fermate faentine del Frecciargento per ora fuori dall’orario del 15 dicembre, pendolari in allarme

Sembrano non finire mai i problemi e i disagi per i pendolari che utilizzano il treno nel ravennate. E sembra proprio che Trenitalia ce l’abbia con Ravenna e i ravennati. In questi giorni, Trenitalia ha infatti caricato sul proprio sito i nuovi orari, in vigore dal prossimo 15 dicembre. E i faentini hanno fatto una brutta scoperta: il taglio della fermata di Faenza per sei corse del treno Frecciargento.

L’Assessore regionale ai trasporti Raffaele Donini ha dichiarato alla stampa che la scelta non dipende dalla Regione e ha chiesto espressamente a Trenitalia di ripristinare tutte le fermate inopinatamente soppresse. Trenitalia si sarebbe impegnata, sempre secondo le parole dell’Assessore, a rivedere la faccenda e dunque le fermate potrebbero rientrare nel nuovo orario di dicembre.

L’assenza dai sistemi informatici dal 15 dicembre di Frecce e altre corse ferroviarie che sono presenti nell’attuale orario non equivale a una loro cancellazione. – hanno precisato da Trenitalia – I treni mancanti saranno infatti inseriti nei canali commerciali di Trenitalia progressivamente non appena terminata la definizione delle loro tracce orarie con Rfi, gestore dell’infrastruttura.

Per ora c’è una non-presenza. E i pendolari sono già in allarme. Per il futuro staremo a vedere.