Cervia, nasce Network Sociale: nuova “mappa delle opportunità” per le persone con disabilità

È stato presentato a Ravenna il progetto “Network Sociale”, finanziato dalla Regione Emilia Romagna in base all’Accordo di programma sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che ha portato alla creazione di una applicazione, una vera e propria App per il telefono cellulare, indirizzata alle persone con disabilità.

Il progetto, coordinato da “Per gli Altri – Centro Servizio per il Volontariato Ravenna”, nasce in collaborazione con l’Associazione di Volontariato Letizia, l’Ufficio di Piano del distretto di Ravenna – Cervia – Russi, con Ausl, Forum Terzo Settore, Associazione Marinando Ravenna, Associazione Italiana Persone Down, Per una Solidarietà Fattiva, AGEBO Assistenza Genitori e Bambini Ospedalizzati, Centro Sportivo Italiano – Comitato di Ravenna.

Destinatari diretti del progetto sono tutte le persone con disabilità, di ogni genere, e le loro famiglie che potranno scaricare l’applicazione Network Sociale o andare sul sito www.networksociale.ra.it per vedere tutte le attività promosse dalle associazioni, da quelle sportive a quelle educative. Nel tempo ci saranno sempre più attività in rete anche del territorio cervese.

“Network Social” è un bellissimo progetto di cittadinanza attiva – ha dichiarato l’Assessore al Welfare e al Volontariato Bianca Maria Manzi – un esempio di come si può fare comunità anche sfruttando le nuove tecnologie. Quella che si creerà nel tempo è una vera e proprio mappa delle opportunità che il nostro territorio può offrire ogni giorno per le persone con disabilità. Le famiglie potranno sentirsi meno sole nella gestione del tempo e delle agende, perché nella rete le associazioni saranno più vicine alle loro esigenze”.

Cervia, 12 novembre 2019