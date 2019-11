Comune di Ravenna, emanata ordinanza per la macellazione di animali da carne a domicilio

Dal comune di Ravenna informano che è stata emanata l’ordinanza che disciplina la macellazione di animali da carne a domicilio nel periodo 18 novembre – 18 aprile 2020. Il provvedimento riguarda i cittadini che intendono macellare a domicilio per l’esclusivo uso familiare di suini, ovini e caprini di età inferiore ai dodici mesi.

Gli interessati dovranno fare domanda, anche in via telefonica, al Servizio veterinario del Dipartimento di sanità pubblica dell’Azienda Usl della Romagna, ai seguenti numeri: Ravenna 0544 286869, Bagnacavallo 0545 283082, Faenza 0546 602524, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 10,30, specificando cognome, nome e indirizzo e il codice aziendale dell’allevamento, nonché il giorno, ora e luogo in cui avverrà la macellazione, almeno 2 giorni lavorativi prima della data della macellazione, per consentire la visita sanitaria del veterinario.

La macellazione è consentita in un luogo idoneo fino ad un numero massimo di quattro capi e deve essere svolta nel rispetto delle norme. È assolutamente vietato immettere nel mercato carni che sono destinate esclusivamente ad un consumo privato. È inoltre vietato allontanare dal luogo di macellazione le carni e/o gli organi prima dell’avvenuta visita sanitaria. ll testo integrale dell’ordinanza al link http://bit.ly/2QcmRKD.