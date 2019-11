Informagiovani Ravenna, il 13 novembre un incontro sull’organizzazione di eventi

Domani, mercoledì 13 novembre, alle 16, a palazzo Rasponi, in via Luca Longhi 9, Informagiovani Ravenna, nell’ambito del ciclo di incontri “Should i stay or should i go”, organizza un gruppo di orientamento riguardante l’organizzazione di eventi: pianificare (struttura, visibilità, brand), promuovere, richiedere permessi o autorizzazioni. Interverranno Lanfranco e Federica Vicari del centro culturale CISIM di Lido Adriano.

Per iscriversi collegarsi a https://bit.ly/2O1FdLu.