Grande successo per “I Sapori della solidarietà”: oltre 2.300 euro raccolti per il progetto Paolo’s Home di Cittadinanza Onlus

Si è conclusa con un grande successo la sfida ai fornelli “I Sapori della solidarietà” organizzata da Cittadinanza Onlus e Slow food Ravenna, che ha avuto luogo martedì 12 novembre presso Il ristorante Il Molinetto di Punta Marina. Oltre 110 commensali, la grinta e l’entusiasmo delle due squadre sfidanti e la grande accoglienza offerta dal locale hanno contribuito a rendere unica la serata permettendo di raccogliere fondi per il centro Paolo’s Home della baraccopoli di Kibera (Nairobi, Kenya) che accoglie e accompagna bambini disabili in un percorso terapeutico ed educativo verso la riabilitazione e il reinserimento nella società.

Veri protagonisti della serata, tutti i medici e giornalisti che hanno vestito i panni di “cuochi” per una sera.

Ai fornelli si sono sfidati, per la squadra dei giornalisti: Nevio Ronconi (direttore responsabile Ravennanotizie), Roberta Bezzi (redattrice del Resto del Carlino Ravenna), Laura Giorgi (redattrice del Corriere Romagna), Fausto Piazza (direttore editoriale Reclam srl), Alessandro Bongarzone (giornalista freelance), Fabrizio Zani (fotoreporter freelance), Federica Ferruzzi (redattrice del Setteserequi e collaboratrice di Teleromagna), Elena Nencini (redattrice del Setteserequi e collaboratrice di Teleromagna) e Silvia Manzani (redattrice del Setteserequi e collaboratrice di Teleromagna).

Mentre per la squadra dei medici: Dr. Tarlazzi Paolo (direttore presidio ospedaliero), Dr. Bassi Paolo (direttore malattie infettive), Dr. Buscaroli Andrea (direttore nefrologia e dialisi), Dr. Querzani Pietro (direttore neurologia), Dott.ssa Dal Monte Donata (direttrice medicina legale Ausl romagna), Dott.ssa Minguzzi Maria Teresa (responsabile radiologia d’urgenza), Dott.ssa Lotta Cinzia (direttrice medicina riabilitativa), Dr. Triossi Omero (direttore gastroenterologia), Dr. Di Bartolo Paolo (direttore diabetologia), Dr. Domenicali Marco (direttore medicina interna), Dr. Fusari Maurizio (direttore anestesia e rianimazione). A supportare i cuochi, in cucina e ai tavoli, lo staff del ristorante il Molinetto capitanato da Alan Ricci.

Fondamentali anche i tanti contributi ricevuti da diverse realtà della zona: Nero Fermento che ha offerto l’aglio nero per la portata degli antipasti, Serigrafia Pubblicità Silvani che ha donato i grembiuli indossati dai cuochi e soprattutto AIS Romagna per aver messo a disposizione tre sommelier a supporto del servizio per tutta la serata. Durante la serata Alessandro Latini di Cittadinanza Onlus e Mauro Zanarini di Slow food Ravenna hanno presentato entrambe le associazioni, vicine per valori e impegno verso i più deboli. Dulcis in fundo, due testimonianze dai progetti: il dr. Andrea Buscaroli e Monica Marcucci, entrambi soci dell’associazione, sono intervenuti con la loro testimonianza spiegando la situazione dei bambini con disabilità mentali e fisiche nella baraccopoli di Nairobi.

Tutti i piatti sono stati apprezzati e, alla fine, votati dai commensali come una vera e propria giuria.

Ad ottenere la maggioranza delle preferenze è stata la squadra dei medici, ma la vera vittoria se la sono aggiudicata l’amicizia e la solidarietà che hanno caratterizzato la serata, con i 2301,00 euro raccolti per il progetto.

Il centro Paolo’s Home è uno dei progetti attivi di Cittadinanza Onlus, associazione riminese che dal 1999 si occupa di salute mentale e disabilità nei Paesi a basso reddito. In territori e realtà dove le patologie neurologiche sono spesso fonte di pregiudizi e credenze popolari, con conseguente emarginazione e isolamento, Cittadinanza cerca di restituire agli ultimi la dignità di cittadini, tramite assistenza medica, riabilitazione, reinserimento sociale, coinvolgimento e formazione delle famiglie e della comunità locale.

Da parte dell’associazione va un caloroso ringraziamento a entrambe le squadre di cuochi, al Ristorante il Molinetto, agli sponsor e a tutti coloro che hanno partecipato.