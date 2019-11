A Russi un corso per la fermentazione delle verdure con CheftoChef

Venerdì 15 novembre, dalle ore 15 alle 19.30, presso il Centro Sociale Culturale Porta Nova, in via Aldo Moro 1 a Russi, Giulia Pieri, chef romagnola specializzata in cucina vegetale integrale, terrà un corso dedicato alla fermentazione delle verdure.

I cibi fermentati fanno parte della nostra cultura gastronomica da sempre, anche se di recente abbiamo dimenticato l’importanza di questi cibi sia dal punto di vista nutrizionale che culturale. Attraverso la fermentazione i cibi possono migliorare le qualità nutritive e organolettiche. Si ottengono cibi più digeribili e sicuri che rinforzano il sistema immunitario, ricchi di enzimi utili per la digestione e il buon funzionamento dell’organismo. Durante questa serata la chef Giulia Pieri ci introdurrà al mondo della fermentazione con un laboratorio pratico per imparare a fermentare le verdure in sicurezza e in autonomia. Vedremo come autoprodurre le verdure fermentate di stagione che saranno disponibili, utilizzando i 3 metodi più conosciuti: salatura a secco, salamoia e kimchi.

Si richiede ad ogni iscritto di portare da casa un coltello, un tagliere, 5 vasetti di vetro con coperchio (200 ml), una ciotola capiente, una grattugia a fori larghi. Alla fine della serata è prevista una degustazione con assaggi e i partecipanti potranno portarsi a casa le prime verdure fermentate che continueranno a seguire da casa.

Costo del corso € 35,00. Prenotazione obbligatoria via mail (emontesi@racine.ra.it) o telefono (349 2399025). Per informazioni: ChefToChef Russi – Emma Montesi – Email. emontesi@racine.ra.it – Tel. 349 2399025.