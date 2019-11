Il 15 novembre a Ravenna il XXXVI Meeting della Montagna

Venerdì 15 novembre, ore 21, alla Sala Buzzi, in via Berlinguer 11, a Ravenna, si conclude il XXXVI Meeting della Montagna e della Natura, organizzato dal Club alpino italiano di Ravenna, in collaborazione con l’Assessorato al Decentramento del Comune di Ravenna. Eugenio Cappena, Alpinista, Scialpinista, Socio del CAI di Pordenone e Adriano Mascherin, Fotografo naturalista, Escursionista presenteranno: Frammenti di emozioni, Immagini tra i monti; Un anno di emozioni; I coloro dell’acqua; Lo scultore silenzioso; Il canto della fantasia;Voglia di spazio; Un passo dopo l’altro; Remember; Oltre i sogni.

Eugenio Cappena è uno dei personaggi più noti della Sezione di Pordenone, sia come Escursionista che come Alpinista. Ha realizzato innumerevoli salite nell’intero Arco Alpino, raggiungendo vette anche di grande spessore alpinistico, come il Monte Bianco, il Cervino ( 3 volte ), l’intera traversata di cresta dell’Eiger, il Monte Rosa, il Disgrazia, il Pizzo Badile e altre ancora. Ha partecipato, anche come organizzatore, a spedizioni in Himalaya, nelle Ande Peruviane e Boliviane.

Adriano Moscherin è un’instancabile escursionista e viaggiatore. La fotografia è il suo mezzo di espressione, un’arte che, come la musica, è strumento di comunicazione universale e come la vera poesia non ha bisogno di essere spiegata. Scoprendo la fotografia macro ha trovato la sua forma massima di espressione. Ingresso libero.