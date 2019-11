“Thriller d’autunno”: la scrittrice Barbara Baraldi ospite alla biblioteca di Lugo

Venerdì 15 novembre alle 17.30 ultimo appuntamento della rassegna letteraria “Thriller d’autunno” nella biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo. Barbara Baraldi sarà ospite dell’appuntamento nella sala Codazzi. La rassegna ospita alcuni scrittori italiani rappresentativi del thriller per scoprire insieme a loro e alle trame dei loro romanzi il segreto di un libro di successo.

Barbara Baraldi, autrice di thriller e sceneggiature di fumetti, nel corso della sua carriera ha pubblicato romanzi per Mondadori, Castelvecchi, Einaudi e un ciclo di guide ai misteri della città di Bologna per Newton&Compton. Tra il 2014 e il 2015 ha collaborato con la Walt Disney Company come consulente creativa. Dal 2012 collabora alla serie “Dylan Dog” di Sergio Bonelli Editore. È vincitrice di vari premi letterari, tra cui il Gran Giallo città di Cattolica e il Nebbia Gialla. È tra i protagonisti di Italian Noir, il documentario prodotto dalla Bbc sul thriller italiano. I suoi libri sono accolti con favore dalla critica e dal pubblico e sono pubblicati in vari Paesi, tra cui Germania, Inghilterra e Stati Uniti. Dialoga con l’autrice la direttrice della biblioteca di Lugo, Luciana Cumino.

Per ulteriori informazioni contattare la biblioteca “Fabrizio Trisi” alla mail trisi@comune.lugo.ra.it o contattare il numero 0545 38568.