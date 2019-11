Annullo postale speciale per la Giornata della Filatelia – Lugo Colleziona

Poste Italiane, in occasione della Giornata della Filatelia – Lugo Colleziona, su richiesta del Circolo Filatelico “Francesco Baracca”, ha approntato un servizio temporaneo con speciale annullo postale che si potrà ottenere sabato 16 novembre dalle 9 alle 15 nello spazio allestito presso la sede della società Up and Down Pista di Pattinaggio in Via Piratello n. 49 a Lugo.

Nei giorni successivi alla manifestazione, i marcofili e coloro che volessero richiedere l’annullo possono inoltrare le commissioni filateliche a Poste Italiane S.p.A. / U.P. Lugo Via Giovanni Antonio Magnapassi, 3 – 48022 Lugo (RA) (tel. 0545 901910).

Poste Italiane attiva Servizi Filatelici Temporanei dotati di bolli speciali che riproducono con scritte e immagini il tema di manifestazioni legate ad eventi di notevole interesse culturale, economico e sociale: convegni, congressi, raduni, fiere, mostre, celebrazioni di eventi storici, manifestazioni filateliche, sportive, culturali, umanitarie, anniversari di personalità non viventi, inaugurazioni di opere pubbliche di particolare rilevanza locale o nazionale.

Il servizio è rivolto a chi intenda pubblicizzare e storicizzare il proprio evento con la realizzazione del bollo speciale (Enti Pubblici o privati, Associazioni, Società, Partiti Politici, Organizzazioni sindacali, comitati promotori o organizzatori di manifestazioni).