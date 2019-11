Cervia. In Piazza Garibaldi è arrivato l’albero di Natale. Accensione il 7 dicembre

In Piazza Garibaldi è arrivato l’albero di Natale, donato a Cervia da Pinzolo-Madonna di Campiglio, provincia di Trento, comune legato a quello di Cervia tramite un Patto di Amicizia.

L’albero è un abete rosso proviene da una zona boschiva del comprensorio di Pinzolo-Madonna di Campiglio-Sant’Antonio di Mavignola soggetta ad un piano di taglio programmato per la rinaturalizzazione dell’area.

Nella normale pratica selvicolturale attraverso un piano di assestamento forestale vengono programmati annualmente tagli a raso di intere zone per procedere alla rinnovazione naturale e artificiale e fare in questo modo ringiovanire il bosco.

La gestione dei boschi del Comune di Pinzolo è certificata con protocollo internazionale PEFC che rappresenta un sistema di coltivazioni di boschi con criteri ecosostenibili. Nella gestione di queste tipologie di boschi si presta particolare attenzione al rafforzamento della struttura forestale effettuando tagli selettivi senza intaccare il capitale arboreo.

L’allestimento dell’albero natalizio è a cura del Servizio Verde e da anni il Comune di Cervia, certificato EMAS, ha scelto di risparmiare energia elettrica, per illuminare il principale albero natalizio della città con un impianto a LED. Questo infatti permetterà di ottenere un’elevata luminosità (quattro volte maggiore delle lampade tradizionali), con un’elevata efficienza, una riduzione di consumi elettrici del 40-50% ed un’alta affidabilità, a fronte comunque di una rilevante spesa di acquisto, ammortizzata in molti anni futuri di utilizzo.

Un’ulteriore testimonianza dell’amicizia e collaborazione che lega le due località. Un incontro mare e montagna che vede peraltro il Comune di Pinzolo-Madonna di Campiglio partecipare da anni alla manifestazione “Cervia Città Giardino”, proponendo un allestimento floreale molto apprezzato da cittadini e dai turisti.

Inoltre grazie alle collaborazioni e all’amicizia instaurate negli anni col Comune di Pinzolo-Madonna di Campiglio, insieme al grande abete rosso, sono arrivati in dono due alberi di 7 metri per la Casa del Volontariato e per il Circolo Pescatori La Pantofla, insieme a 15 abeti per il Consorzio Cervia Centro, che lo scorso anno si era attivato a raccogliere dei fondi per la ricostruzione e dei boschi del Trentino danneggiati nel 2018.