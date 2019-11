Incontro sulla grandezza della semplicità con Mario Maginot Mazzotti a Bottega Matteotti di Bagnacavallo

Venerdì 15 novembre è in programma un nuovo appuntamento per la rassegna autunnale di Bottega Matteotti a Bagnacavallo. Alle 21 Mario “Maginot” Mazzotti presenterà La semplicità è la forma della vera grandezza, incontro dedicato alle vite di diversi bagnacavallesi.

Il contralto Marietta Alboni, il liutaio Giuseppe Lucci, la pittrice e poetessa Anna Maria Liverani Barberini, il generale aviatore Vittorio Minguzzi, il guaritore Luigi Rotondi “Zambutè” sono soltanto alcuni dei personaggi nati o vissuti a Bagnacavallo di cui Mario “Maginot” Mazzotti racconterà le vicende biografiche durante la serata a Bottega Matteotti.

La rassegna proseguirà poi sabato 23 novembre sempre alle 21 con Testa a Testa: omaggio a Gianmaria Testa (1958-2016): Diego Veronese – voce, chitarra; Stefano Calvano – percussioni; Domenico Russo – contrabbasso; Beppe Orselli – sax; Michele Antonellini – letture, commenti.

Ingresso a offerta libera.

Il programma è ideato e organizzato dall’associazione culturale Controsenso, in collaborazione con Bottega Matteotti, con il patrocinio del Comune. La direzione artistica è di Michele Antonellini. L’immagine della rassegna è tratta da un’opera di Mascia Lucci. Bottega Matteotti è in via Matteotti 26.

Informazioni:

0545 60784

www.bottegamatteotti.it