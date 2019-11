Massa Lombarda, a lezione di protezione civile per quasi 90 bambini della “Torchi”

Le buone pratiche di comportamento in caso di terremoto e alluvione sono state al centro dell’incontro della Protezione civile di Massa Lombarda con 86 bambini della scuola “Angelo Torchi” di Fruges.

Mercoledì 13 novembre i volontari hanno mostrato alle classi alcuni video e realizzato giochi coinvolgendo i bambini sul tema dei disastri naturali. Al termine della parte teorica, le unità cinofile hanno eseguito, nel cortile esterno, una prova di ritrovamento con i cani soccorritori.

Gli incontri, organizzati dalla Protezione civile di Massa Lombarda, si sono svolti in occasione della “Settimana nazionale della Protezione Civile”, in contemporanea con la Giornata internazionale per la riduzione dei disastri, designata dall’Onu.