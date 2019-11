Una merenda speciale a Il Divino-Gelateria di Ravenna per festeggiare i 10 anni di Five o’ clock

Che cosa hanno in comune Oriente e Occidente, antiche tradizioni e nuove tendenze? Lo scopriremo domenica 17 novembre alle ore 17 alla gelateria Il Divino (via Mazzini 45, a Ravenna) che, in occasione dei 10 anni di uno dei più famosi blog sul tè in Italia, Five o’ clock, ha realizzato una merenda davvero speciale. Tre ricette a base di tè, un gelato, una salsa e un pancake, creati in esclusiva con le pregiate foglie di PETER’S TeaHouse e Matchastore, per farci dimenticare del tè come rimedio per il mal di pancia e farci scoprire le ultime tendenze del settore.

“Ho conosciuto Giorgio e Diletta, titolari della gelateria, un anno fa, per caso – racconta Carlotta Mariani, fondatrice di Five o’ clock – quando quest’estate ho scoperto che, di lì a poco, mi sarei trasferita a Ravenna ho subito pensato di realizzare qualcosa insieme a loro”. Ne è nata l’idea di un pomeriggio goloso e innovativo nel giorno e nell’ora esatta in cui è uscito il primo post del blog. “Il mio obiettivo è quello di far appassionare gli italiani al tè e di far scoprire un mondo nuovo, fatto sì di riti millenari, ma anche di tante nuove e divertenti evoluzioni, come quelle create dai ragazzi de Il Divino”.

Al termine della degustazione, la blogger risponderà a eventuali domande e presenterà i tè protagonisti delle ricette, tra cui un interessante prodotto nepalese, proveniente da una piantagione attenta all’ambiente e ai lavoratori, in gran parte donne. L’iniziativa ha ottenuto il sostegno della condotta di Ravenna di Slow Food con cui Carlotta, sabato 23 novembre alle ore 16 all’interno di coLABoRA (via Magazzini Posteriori, 52) terrà l’incontro “Tè di Natale, tra tradizioni e nuove tendenze”. Un appuntamento di due ore circa che, partendo dalla storia dei tea party natalizi, offrirà interessanti spunti moderni, come gli abbinamenti tè e cibo. Si parlerà poi del tè più alla moda del momento, il matcha, e di come sfruttarlo per simpatici regalini fai da te.

Il Divino – gelateria. Diletta e Giorgio hanno aperto la loro attività a giugno 2018. L’idea era quella di creare una gelateria “rivoluzionaria” ovvero accessibile a tutti, anche a chi soffre di intolleranze o allergie al lattosio oppure al glutine. E hanno realizzato anche un gusto studiato per i nostri amici a quattro zampe, Cerbero.

Fin dall’inizio hanno posto grande attenzione alla scelta delle materie prime, con particolare attenzione alla qualità e alla stagionalità. Negli ultimi mesi, inoltre, sono stati protagonisti di esperienze di ampio respiro: il festival internazionale del gelato artigianale Sherbeth a Catania e il festival dedicato al frutto asiatico yuzu a Gohueng, in Corea del Sud.

Five o’ clock – da 10 anni con te. Fondato nel 2009, Five o’ clock è uno dei primi blog italiani dedicati esclusivamente al mondo del tè. La sua particolarità è che viene aggiornato solo alle 5 di pomeriggio, diventando così l’appuntamento quotidiano per tutti gli appassionati, ma anche per chi semplicemente vuole trascorrere la propria giornata in modo emozionante, come una tazza di tè.

Nel 2013 Five o’ clock è arrivato secondo classificato ai Food Blog Awards di Malvarosa edizioni per la categoria “Wine and Drink” e nel 2016 è entrato nella cinquina finalista come “miglior tea blog” al World Tea Expo a Las Vegas.