In Via Manzoni a Faenza s’inaugura il centro di accoglienza diurna “La Tenda”

Il centro di accoglienza diurna “La Tenda” nasce da una collaborazione tra Caritas Diocesana e Comunità Papa Giovanni XXIII per rispondere ad un bisogno del territorio rilevato anche dai Servizi Sociali dell’Unione della Romagna Faentina. Il centro di accoglienza è situato in via Manzoni 5 a Faenza, all’interno di alcuni locali dell’ex convento di San Domenico che la parrocchia ha concesso gratuitamente alla Caritas. L’inaugurazione è in programma sabato 16 novembre con la messa celebrata alle 18.00 dal Vescovo, seguita dalla benedizione dei locali e da un buffet a cura della Piccola Betlemme, associazione di volontariato che opera per i poveri della città sempre nei locali di San Domenico.

Partendo dall’analisi dei bisogni del territorio, La Tenda ha come principali destinatari i soggetti in condizioni di povertà estrema (economica, ma anche sociale e relazionale) quali senza fissa dimora, disoccupati, immigrati, richiedenti asilo e anziani soli. La mancanza di reti e di relazioni nelle vite di queste persone, spesso sommata alla povertà economica, amplifica ed alimenta il loro disagio. Inoltre, dopo l’emanazione della “legge sicurezza e immigrazione”, si è verificato un aumento considerevole di persone richiedenti asilo escluse dal sistema di accoglienza, che si sono trovate improvvisamente nell’indigenza, fino a divenire “senza fissa dimora”.

Attraverso finanziamenti diocesani, il sostegno dei servizi e tramite i fondi 8xmille (Caritas Italiana, infatti, erogherà un contributo per l’avvio del centro) questo progetto può, finalmente, prendere forma. Al centro sono previste varie attività a favore dei destinatari: le persone potranno, non solo trascorrere le giornate e fare merenda insieme, ma anche svolgere sia attività culturali, che ludico-ricreative, volte a favorire la socializzazione. La Tenda intende, inoltre, offrire loro informazioni utili all’orientamento sul territorio, per accedere al meglio alla rete dei servizi, in particolare a quelli legati al mondo del lavoro.