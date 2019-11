Massa Lombarda risparmia 30mila euro grazie alla riorganizzazione della telefonia

Continuano le opere di miglioramento della telefonia a Massa Lombarda. Il lavoro svolto in questi anni sul tema ha portato il Comune ad avere due sole utenze telefoniche di operatori privati, di cui una non annullabile per questioni tecnico/organizzative. A breve, molto probabilmente entro il 2019, cesserà anche l’ultima rimasta presso il cimitero locale, passando alla telefonia della pubblica amministrazione. Questa attività permetterà all’Amministrazione comunale di risparmiare quasi 30mila euro.

“Sono molto soddisfatto – spiega l’assessore all’Informatizzazione e Semplificazione amministrativa Stefano Sangiorgi – per il risultato che siamo riusciti a raggiungere. Tutto questo è frutto di un lavoro minuzioso per eliminare le spese possibili e in questo modo dare più spazio a investimenti per la comunità di Massa Lombarda”. Il lavoro non si è fermato alle singole utenze telefoniche in capo all’Amministrazione, ma, dove possibile e presenti con le infrastrutture in fibra, è stato permesso anche alle associazioni di volontariato di eliminare i costi di telefonia e in certi casi anche di connessione a internet.