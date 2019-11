Sentieri e sapori. Ultimo appuntamento con gli agriturismi nelle colline di Romagna

Si conclude domenica 17 novembre, con successo di pubblico, la rassegna “Sentieri e Sapori”, una serie di itinerari che fanno conoscere il territorio con la lentezza e la bellezza tipica del trekking. Mete delle escursioni sono gli agriturismi della zona, che propongono ai partecipanti pranzi speciali preparati con i loro prodotti. “L’obiettivo – sostiene Nevio Salimbeni, responsabile di CNA Turismo Ravenna – non è solo quello di fare una “bella iniziativa” isolata ma di promuovere in maniera sostenibile ed efficace il turismo in quell’area”.

L’escursione di domenica sarà anche l’occasione per ammirare lo splendido foliage tipico delle nostre colline in questo periodo, un fenomeno autunnale che affascina con i colori tipici della stagione in cui cadono le foglie: tutte le mille sfumature dell’arancio, del giallo, dell’ocra e della terra bruciata.

Domenica 17 novembre la passeggiata si svolgerà nella dolce valle del Lamone fino alla valle del Marzeno, tra borghi, castelli, cultura e storia di questi incantevoli luoghi. Ritrovo e iscrizioni alle ore 8.30 presso l’agriturismo “La Vezzana”, via Lavezzana 3 a Sarna di Faenza. Tel. 0546 43128 – agriturismolavezzana@gmail.com

Al rientro, pranzo (per chi lo desidera) sempre presso lo stesso Agriturismo.