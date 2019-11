“Sovranisti vs Europeisti”: se ne parla con Demostenes Floro a Lugo

L’Associazione per lo sviluppo della cultura-Università per adulti di Lugo affronta un nuovo, scottante argomento di geopolitica con la conferenza dal titolo “Sovranisti vs Europeisti”. Il refrain che oggigiorno va tanto di moda è che non esistono più la destra e la sinistra. A partire dalle ultime elezioni politiche, sino ad arrivare alle regionali in Umbria, passando per le Europee di fine maggio 2019, il nuovo limes (confine) – politico, ma anche valoriale – intorno al quale si sta ridefinendo il nostro sistema dei partiti è quello tra sovranismo/populismo ed europeismo.

Nell’attuale contesto geopolitico contraddistinto da enormi trasformazioni, si tratta di vere alternative oppure liberismo e protezionismo sono più complementari di quanto appaia? All’interno di tale dicotomia, chi rappresenta il fattore lavoro?

Sabato 16 novembre, alle ore 16, nella Sala Convegni della Fondazione Cassa-Monte, via Manfredi 10, a Lugo, si parla di questo e altro, con Demostenes Floros, analista geopolitico ed economico, collaboratore ENI e LIMES e responsabile del settore Energy presso il CER – Centro Europa Ricerche.