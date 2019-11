Programma Infanzia: incontri al Centro per le famiglie di Faenza

Il Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina organizza il PROGRAMMA INFANZIA con diversi incontri.

Lunedì 18 novembre dalle 10 alle 12 è in programma “IO… DONNA E MAMMA! Benessere femminile, sessualità, contraccezione e tanto altro!” con la Dott.ssa Belosi (Ginecologa) presso la sede del Centro per le Famiglie, Via San Giovanni Bosco 1 – secondo piano – Faenza.

Lunedì 25 novembre dalle 10 alle 12 – iscrizione obbligatoria – “Un animale per amico” incontro con la Dott.ssa Malmerenda (Veterinario) sempre presso la sede del Centro per le Famiglie in Via San Giovanni Bosco 1.

Lunedì 2 dicembre dalle 10 alle 12 “Comunicazione efficace da due a tre: come litigare bene con l’arrivo di un bambino” con Annalisa Tartagni, Pedagogista del Centro per le Famiglie (stessa sede del Centro per le Famiglie).