La Maratona di Ravenna Città d’Arte in onda su Rai Sport martedì 19 novembre

L’edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città d’Arte, con le sue storie divertenti ed emozionanti, è stata raccontata in tanti modi attraverso i canali social, le testate giornalistiche e anche la lunga diretta streaming proposta per tutta la mattinata di domenica 10 novembre. Ora l’evento ravennate, che nel corso del weekend ha visto partecipare ai vari appuntamenti oltre 18mila persone senza considerare il grande indotto di visitatori e accompagnatori da tutto il mondo, verrà raccontato anche sui canali nazionali RAI. Una lunga sintesi in differita di 45 minuti, interamente dedicata proprio alla Maratona del 10 novembre, sarà infatti trasmessa su RAI SPORT domani, martedì 19 novembre, a partire dalle ore 19.00 circa. Una giornata baciata dal sole e dai sorrisi di migliaia di runner, camminatori e famiglie a bordo strada. Un’occasione imperdibile per rivedere quanto accaduto sulle strade di Ravenna e dintorni, poter ammirare i tanti siti storici e culturali della capitale bizantina famosi nel mondo e rivivere le bellissime emozioni provate.