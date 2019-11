“Un pane per tutti”. Il Terzo Mondo Onlus dona alla Caritas di Ravenna 50 scatole di viveri

In occasione della Terza giornata Mondiale dei Poveri, celebrata ieri domenica 17 novembre, l’Associazione di Volontariato “Il Terzo Mondo Onlus”, nell’ambito del progetto alimentare “Un pane per tutti” ha consegnato a Daniela Biondi referente del Centro di ascolto della Caritas Diocesana di Ravenna – Cervia, 50 scatole di viveri (pane bauletto, americano e piadina) di lunga conservazione e pronto al consumo.

Altre 25 scatole sono state consegnate sabato pomeriggio alla Caritas della chiesa del Borgo San Biagio; altrettante ne verranno consegnate direttamente alle famiglie che sono registrate nel punto di ascolto situato in via Grado 30.

“L’intento di quest’umile donazione -dichiara il presidente della Onlus Charles Tchameni Tchienga – rimane senza dubbio quello di sostenere la lotta alla povertà, che secondo i dati presentati dal Report della Caritas Diocesana conferma quanto a Ravenna la soglia della povertà sia sempre più in aumento, con un incremento delle famiglie italiane rispetto a quella straniera; questo è un dato che dovrebbe farci riflettere tutti, poiché la povertà non è una vergogna e non ha assolutamente né provenienza né appartenenza – aggiunge Charles -. Di fronte a tante realtà ed emergenze sociali, Ravenna non si è mai voltata dall’altra parte, ed ha sempre saputo reagire con efficienza ed efficacia negli interessi di tutti i suoi concittadini e residenti – ha concluso il presidente Charles Tchameni Tchienga. Ringraziamo il gruppo Fiat – SVA per il supporto logistico e il Gruppo Consar per lo stoccaggio.