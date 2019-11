Giornata dei diritti dell’infanzia: a Lugo l’ala di Baracca si illumina di blu

Oggi, mercoledì 20 novembre, in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, l’ala del monumento a Francesco Baracca, a Lugo, sarà illuminata di blu. L’Amministrazione comunale ricorda così il trentesimo anniversario dell’adozione della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, avvenuta appunto il 20 novembre 1989. La Convenzione, ratificata in Italia nel 1991, è adottata da oltre 190 Paesi. Il documento riconosce tutti i bambini e tutte le bambine del mondo come titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici.