Ravenna, uffici decentrati e polifunzionale: il 21 novembre apertura al pubblico solo al mattino

Il Comune di Ravenna informa che per necessità collegata all’attività di formazione del personale, è prevista giovedì 21 novembre una variazione di orario di apertura al pubblico per gli uffici decentrati di via Maggiore e di via Aquileia che rimarranno aperti esclusivamente al mattino, fino alle 12.30. Nella stessa giornata e per lo stesso motivo, lo sportello polifunzionale sarà aperto al pubblico solamente dalle 8 alle 12.