Unione, emanata ordinanza per macellazione a domicilio di suini e ovicaprini

Nei nove Comuni dell’Unione è stata autorizzata la macellazione a domicilio dei suini e degli ovicaprini di età inferiore ai dodici mesi, per l’esclusivo consumo familiare. La campagna invernale di macellazione terminerà il 18 aprile 2020. L’ordinanza, adottata da tutti i Comuni dell’Unione, è stata emanata su invito dell’Ausl della Romagna (Dipartimento di sanità pubblica – Area veterinaria di Lugo) per predisporre tutte le misure idonee e necessarie per prevenire eventuali rischi per la salute pubblica legati al consumo di carni se non adeguatamente controllate.

La macellazione è consentita a qualsiasi privato che disponga di un luogo idoneo fino ad un numero massimo di quattro capi per detentore/proprietario, cosi come presente in Banca Dati Nazionale. Dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ricordano che gli animali dovranno essere macellati nel rispetto delle norme che disciplinano il benessere animale, ai sensi dell’art. 10 del Reg. CE n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento e nello specifico da personale esperto.

Tutti i suini e gli ovicaprini di età inferiore ai dodici mesi che sono macellati al di fuori dei macelli riconosciuti devono essere sottoposti a una visita sanitaria da parte del medico veterinario dell’Ausl. La prenotazione della visita veterinaria si effettua presso la segreteria del Servizio Veterinario del Dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl della Romagna. La domanda può essere presentata anche telefonicamente (numero 0545 283082, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10.30) specificando cognome, nome, indirizzo, codice aziendale dell’allevamento, nonché il giorno, l’ora e il luogo in cui avverrà la macellazione, almeno due giorni lavorativi prima della data di macellazione.

La prestazione sanitaria per le macellazioni a domicilio, che attesta l’idoneità al consumo delle carni, è soggetta al tariffario regionale per le prestazioni rese dai Dipartimenti di sanità pubblica e costa 9 euro per ogni capo suino macellato e 7 euro fino a due capi ovicaprini di età inferiore ai 12 mesi. A questa cifra si aggiungono 4,50 euro di contributo spese per la prestazione al domicilio del richiedente. Il pagamento dei diritti veterinari deve essere effettuato anticipatamente tramite conto corrente bancario dedicato dell’AUSL.

Gli animali dovranno essere pronti per l’ispezione veterinaria entro la mattinata del giorno concordato al momento della prenotazione. La visita sarà effettuata compatibilmente con le disponibilità del servizio ispettivo nell’arco della giornata o al più tardi nella mattinata del giorno lavorativo successivo, eccetto i giorni festivi e il sabato pomeriggio.

Per ulteriori informazioni, contattare la segreteria del Dipartimento di sanità pubblica – area veterinaria di Lugo – dell’Ausl della Romagna.